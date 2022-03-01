Юлия Навальная выступила против конфликта на Украине

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия высказалась против российской спецоперации на Украине. Пост на ее странице в Instagram был опубликован 1 марта.

"Мы не хотим никого бомбить. Ни в кого стрелять. Никого завоевывать. Мы хотим мира. Нас десятки миллионов. Мы не будем соучастниками в военном преступлении. И мы не будем молчать. Нет войне!" — написала Юлия Навальная.

На фотографии Навальная стоит вместе с сыном Захаром. В левой руке она держит листок с надписью "Нет войне! Путин — это не Россия".

Фото: страница Юлии Навальной в Instagram