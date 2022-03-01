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Новости 18:56

Юлия Навальная выступила против конфликта на Украине

фото ЗакС политика Юлия Навальная выступила против конфликта на Украине

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия высказалась против российской спецоперации на Украине. Пост на ее странице в Instagram был опубликован 1 марта.

"Мы не хотим никого бомбить. Ни в кого стрелять. Никого завоевывать. Мы хотим мира. Нас десятки миллионов. Мы не будем соучастниками в военном преступлении. И мы не будем молчать. Нет войне!" — написала Юлия Навальная.

На фотографии Навальная стоит вместе с сыном Захаром. В левой руке она держит листок с надписью "Нет войне! Путин — это не Россия".

Фото: страница Юлии Навальной в Instagram


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