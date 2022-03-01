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Новости 19:21

Конференция петербургских единороссов завершилась аплодисментами российским войскам

фото ЗакС политика Конференция петербургских единороссов завершилась аплодисментами российским войскам

Отделение "Единой России" в Петербурге завершило свою конференцию, которая состоялась 1 марта в помещении исторического парка "Россия — моя история", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Завершая встречу, лидер петербургских единороссов Сергей Боярский объявил, что хотел бы отступить от регламента и сказать еще несколько слов.

- Прямо в эти минуты, сейчас наши бравые солдаты и офицеры сражаются за наши жизни, свободу и будущее с нацистской сволочью на братской украинской земле. Давайте поддержим их и поблагодарим, - сказал Боярский.

Делегаты встали и начали аплодировать. После этого включили гимн Российской Федерации.

Напомним, началась конференция примерно так же. Только аплодировали в знак поддержки решения президента Владимира Путина ввести войска в соседнее государство.

Сергей Еремеев


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Боярский Сергей Михайлович 

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