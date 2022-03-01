Корреспондента ЗАКС.Ру задержали на антивоенной акции на Гостином дворе

На антивоенной акции на Гостином дворе 1 марта сотрудники полиции задержали корреспондента ЗАКС.Ру Константина Ленькова, сообщает сам журналист. На нем желтый жилет с надписью "Пресса" и пресс-карта.

Корреспондент рассказал, что причину задержания полицейские ему не сообщили. Леньков выполнял свои профессиональные обязанности и освещал ход несогласованной акции, не кричал лозунгов и не держал никаких плакатов.

По словам корреспондента, сейчас его везут в отдел полиции в Кировском районе. Вместе с ним в автобусе еще 27 задержанных, среди них две несовершеннолетние девушки, сообщил журналист.

Обновление: Начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко сообщил, что журналиста не могут выпустить из автозака, пока он не будет доставлен в отдел полиции.