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Новости 20:02

Каждый седьмой опрошенный одобряет деятельность Навального

фото ЗакС политика Каждый седьмой опрошенный одобряет деятельность Навального

В общей сложности 14% россиян одобряют деятельность политика Алексея Навального, свидетельствуют данные февральского опроса, проведенного "Левада-центром"*. Неодобрительно к деятельности политика относятся 60% респондентов.

Позитивнее прочих к деятельности Навального настроены россияне в возрасте 18–24 лет — среди них 25% выразили ему поддержку. К примеру, среди соотечественников в возрасте 55 лет и старше положительно о политике высказались только 10%.

О том, что суд отправил Навального в колонию, осведомлены 82% респондентов (21% внимательно следит за происходящим, еще 61% "что-то слышал" об этом). Справедливым такое решение суда называют 44%, обратной точки зрения придерживаются 27%.

Почти треть (31%) опрошенных считают, что новый процесс против Навального запущен потому, что "власть сводит счеты со своим политическим противником". Наоборот, 44% полагают, что разбирательство не связано с политикой.

Исследование проводилось 17–21 февраля 2022 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения методом личного интервью. В опросе приняли участие 1 618 россиян старше 18 лет в 50 регионах России.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов


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