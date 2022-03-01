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Муниципал 22:07

Во время встречи с избирателями задержали мундепа МО "Правобережный"

фото ЗакС политика Во время встречи с избирателями задержали мундепа МО "Правобережный"

Вечером 1 марта полицейские задержали муниципального депутата МО "Правобережный" Алексея Орлова, сообщил ЗАКС.Ру мундеп. Он проводил встречу с избирателями, чтобы узнать отношение жителей округа к нынешней политической ситуации. В частности, они обсуждали "специальную военную операцию" российских военнослужащих на Украине. 

Орлов рассказал, что во время мероприятия им мешали "пьяные граждане", которые приставали к собравшимся и угрожали вызвать полицию. Однако, с уверенностью сказать, что вызвало интерес силовиков, он не смог. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не объяснили, была ли подана на них какая-либо жалоба. Всего в отдел полиции доставили пять человек. 

- Вообще никак ничего не объяснили. Девушку одну грубо задержали. Не дали покинуть [собрание]. Другую также достаточно грубо поволокли в машину, хотя мы сами никак не препятствовали, - рассказал Орлов. 

Задержанных доставили в 70-й отдел полиции. Орлов отметил, что у них с собой не было никакой агитации или плакатов, которые можно было бы отнести к признакам публичного мероприятия. Что именно им вменяют - мундеп не знает. 

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" на Украине. Глава государства объясняет это необходимостью "денацификации" соседней страны. Страны Запада на действия российских военных отреагировали негативно и требуют прекратить "спецоперацию". 

Константин Леньков, фото Федора Грудина


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