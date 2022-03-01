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Новости 22:53

Путин запретил вывозить из страны валюту больше 10 тысяч долларов

фото ЗакС политика Путин запретил вывозить из страны валюту больше 10 тысяч долларов

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. 

Согласно указу, со 2 марта из России запрещено вывозить валюту наличными больше 10 тысяч долларов США по курсу Центробанка. Также документ устанавливает "особый порядок" совершения сделок по акциям и недвижимости с иностранными лицами из тех стран, которые ввели санкции против России. Такие сделки могут осуществляться, если выдано разрешение Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сказано в указе. Там же сказано, что ограничение не распространяется на Центробанк. 

Причина решения — санкции других стран и "недружественные и противоречащие международному праву" действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций. 


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