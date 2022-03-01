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Новости 1 марта, 23:59

Польша инициировала изъятие российской недвижимости

фото ЗакС политика Польша инициировала изъятие российской недвижимости

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что инициировало изъятие российской недвижимости в стране. Речь идет о двух объектах

МИД Польши утверждает, что российская сторона не использует здания. Также они должны быть переданы по решению судов, заявило ведомство. 

"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственной власти с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации <...>. В отношении обоих этих объектов вынесены вступившие в законную силу решения польских судов, предписывающие передать их законному владельцу - Государственному казначейству", - сказано в сообщении министерства. 

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил ТАСС, что посольство РФ будет разбираться с правовыми аспектами решения польских властей. Он уточнил, что одно из зданий действительно пустует, а в другом находится школа. 


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