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Суд ООН назначил слушания по делу Украины против России на 7 и 8 марта

фото ЗакС политика Суд ООН назначил слушания по делу Украины против России на 7 и 8 марта

Международный суд Организации Объединённых Наций в Гааге сообщил, что назначил заседание по рассмотрению обращения Украины с обвинением России в геноциде на 7 и 8 марта. Слушания будут посвящены просьбе Украины об оказании временных мер, заявили в суде. 

Из-за коронавируса заседание пройдет в смешанном формате, сообщили в международном суде. По официальной информации, касается норма как судей, так и сторон в деле:

"Некоторые члены Суда будут лично присутствовать на устных слушаниях в Большом зале правосудия, в то время как другие будут участвовать дистанционно по видеосвязи. Представители Сторон по делу будут участвовать либо лично, либо по видеосвязи".

В суде добавили, что за слушаниями можно будет следить по онлайн-трансляции. Ее будут проводить на сайте Международного суда и по интернет-телевидению ООН.


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