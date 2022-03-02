Байден: Российская военная операция на Украине была запланированной

Президент США Джо Байден считает, что Россия изначально планировала проводить специальную военную операцию на Украине. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, президент России Владимир Путин якобы отверг попытки дипломатии. Глава РФ оказался не прав в том, что считал возможным застать другие государства врасплох, считает президент США:

"Он (Путин - прим.ЗАКС.Ру) отверг попытки дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет расколоть нас здесь, дома. Путин был неправ. Мы были готовы".

Напомним, с 24 февраля Россия проводить так называемую "специальную военную операцию" на Украине. Страны Запада вместе с США осудили действия РФ и ужесточили свои санкции к стране.