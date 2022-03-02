Сбербанк покидает европейский рынок

Сбербанк объявил о решении уйти с европейского рынка из-за того, что в последнее время руководство ПАО наблюдает колоссальный отток денег из дочерних банков в Европе. Более того, говорится и о рисках, связанных с безопасностью сотрудников. Из-за решения Центробанка Сбербанк не в состоянии произвести поставку ликвидности в свои европейские "дочки", отмечается на сайте ПАО.

"При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам", - также гласит сообщение.

Ранее в связи с повышением ключевой ставки до 20% Сбербанк существенно повысил ставки и по вкладам, и по ипотечному кредиту.

Напомним, что новый виток экономических неприятностей у России начался после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в особенности после ввода войск на территорию Украины. Последнее действие случилось 24 февраля, и Роскомнадзор запрещает называть его войной или вторжением.