Байден объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов

Американский президент Джозеф Байден объявил о новом санкционном шаге в отношении РФ: российские самолеты теперь не смогут пролетать в воздушном пространстве США. Решение, опубликованное на сайте Белого дома, было озвучено в ходе выступления Байдена перед членами конгресса. На этом же мероприятии он назвал военные действия России на Украине, начавшиеся 24 февраля, спланированными и готовившимися продолжительное время.

Ранее запрет на пользование своим небом для самолетов российских авиалиний ввели страны Евросоюза. Отметим, что на прошлой неделе и США, и Евросоюз совпали еще в одном действии, впервые в своей истории введя персональные санкции против президента Владимира Путина. Это случилось вскоре после начала боевой спецоперации РФ на Украине, которую российская власть запрещает преподносить в СМИ как нападение или объявление войны.