Фракция "Яблока" в ЗакСе пришла на заседание со значками "Нет войне"

Депутаты фракции "Яблока" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский и Александр Шишлов пришли на заседание парламента 2 марта со значками с надписью "Нет войне", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. На значках также нарисован голубь и изображено название партии.

Вишневский и Шишлов хотели провести 2 марта митинг против военных действий России на Украине. Власти Петербурга мероприятие не согласовали из-за коронавирусных ограничений. Накануне 2 марта Вишневский сообщил в своем Telegram-канале, что акция состоится, но в ином формате.

Также "Яблоко" собирает подписи под петицией за прекращение "специальной военной операции" России на Украине, как ее называют российские власти. "Яблочники" выступили и в защиту задержанных на антивоенных акциях в городе.

Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины 24 февраля и настаивает на том, что это спецоперация, а не война.

София Саттарова