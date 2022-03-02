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Новости 10:43

Депутаты ЗакСа согласовали создание в парламенте новых постоянных комиссий

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа согласовали создание в парламенте новых постоянных комиссий

Законодательное собрание Петербурга 2 марта в первом чтении приняло документ о создании трех новых комиссий в парламенте, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Теперь в ЗакСе будут постоянные комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды; по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации; а также по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. 

Согласно проекту новой структуры парламента, комиссии должны быть сформированы до 24 марта. После этого они направят своих представителей в комитеты по одному человеку, сообщил автор документа депутат Денис Четырбок. Всего в комитетах будет по 14 членов. Четыре человека будут направляться туда от фракций через рейтинговое голосование, рассказал Четырбок.

Против такой нормы выступил депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Он напомнил, что фракций в парламенте шесть.

- Угадайте с трех раз, как будет выглядеть представительство фракций в комитетах, - обратился к коллегам Вишневский.

По его мнению, большинство мест в комитетах получит партия большинства - "Единая Россия". Представители же малочисленного "Яблока" в органы парламента снова не попадут, считает депутат.

Новый орган по молодежи должен будет заниматься формированием Молодежного парламента. Помимо этого, проект предусматривает создание профильной комиссии - по инвестициям. 

Также документ предполагает переформатирование действующих органов. В частности, комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам теперь будет именоваться комиссией по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. Комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству - комиссией по организации публичной власти и административно-территориальному устройству.

София Саттарова


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