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Новости 10:54

YouTube-канал "Эха Москвы" заблокировали в Европе

фото ЗакС политика YouTube-канал "Эха Москвы" заблокировали в Европе

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил об очередной неприятности, с которой столкнулось его медиа. Из-за аффилированности компании с "Газпромом", попавшим под "украинские" санкции Евросоюза и США, Google принял решение заблокировать доступ к YouTube-каналу радиостанции в Европе.

"Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно "Гугл" отключил наш канал ютюба в Европе, как связанный с "Газпромом", - говорится в его посте.

В свою очередь, заместитель Венедиктова Максим Курников объявил о том, что YouTube-канал "Эха" уже не открывается в Финляндии, Германии и еще нескольких странах.

Напомним, что Генпрокуратура потребовала отключить радиостанцию от эфира и заблокировать ее сайт, поскольку, по ее мнению, "Эхо Москвы" систематически размещает контент, содержащий призывы к экстремизму, а также некорректную информацию о действиях российских войск на Украине.

Венедиктов и коллеги возмущены этим внесудебным решением и намерены подавать юридическую жалобу на него.


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