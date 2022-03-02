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Новости 11:38

Второй день подряд в РФ фиксируют менее ста тысяч новых случаев коронавируса

фото ЗакС политика Второй день подряд в РФ фиксируют менее ста тысяч новых случаев коронавируса

В России за сутки диагностировали 97 455 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 122 случая больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 784 человека (на два меньше, чем накануне). Сумели поправиться 183 530 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Свердловская область (4868), за ней следуют Петербург (4514) и Самарская область (4061). В Петербурге по итогам первого дня весны скончалось 66 человек с инфекцией.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.


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