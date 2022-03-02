Чиновников Кемеровской области обязали называть регион "КуZбассом" в знак поддержки операции на Украине

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев утвердил новое бюрократическое правило, по которому с 2 марта во всех официальных документах областного правительства регион требуется называть "КуZбасс". Чиновник объясняет этот шаг выражением поддержки военной спецоперации, которую РФ проводит на Украине. Примеры нового подхода к орфографии уже можно встретить в официальном Instagram-аккаунте регионального правительства.

"Жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z - в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. КуZбасс - Zа Родину", - приводит слова Цивилева РИА "Новости", ссылаясь на его пресс-службу.

Напомним, что РФ 24 февраля ввела войска на территорию Украины с целью "демилитаризации и денацификации" соседнего государства, а также защиты жителей Донбасса. Минобороны постоянно подчеркивает, что россияне только военные объекты. Число боевых потерь пока не оглашается.