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Муниципал 12:20

Смольный желает послушать Валерию и Татьяну Буланову на концерте в День местного самоуправления

фото ЗакС политика Смольный желает послушать Валерию и Татьяну Буланову на концерте в День местного самоуправления

Комитет территориального развития Петербурга 1 марта опубликовал извещение о проведении аукциона на проведение праздничного мероприятия в честь Дня местного самоуправления. Максимальная цена контракта - 5,4 млн рублей.

Мероприятие должно состояться 21 апреля на концертной площадке в Центральном, Петроградском или Невском районе. В техзадании закупки указано, что длительность праздника должна составлять от 2 до 2,5 часов. В концерте должны принять участие не менее четырех звезд отечественной и зарубежной эстрады, обладающих званием народного или заслуженного артиста, являющихся лауреатами международных премий или имеющих ротацию на ТВ или радио.

Указан примерный список артистов, которых КТР желает видеть на концерте: Валерия, Татьяна Буланова, Дина Гарипова и Григорий Чернецов. Также на сцене должен будет выступить вокально-хореографический ансамбль в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. 

Гостям мероприятия покажут видеоролик о развитии местного самоуправления в Петербурге и фотовыставку соответствующей тематики. 


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