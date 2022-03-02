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Новости 13:14

Руководство РФ ожидает прибытия украинской делегации на второй этап переговоров

фото ЗакС политика Руководство РФ ожидает прибытия украинской делегации на второй этап переговоров

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что журналисты сообщают противоречивую информацию о будущем российско-украинских переговоров, заявил, что российская сторона готова их возобновить и продолжить уже в самое ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - приводятся слова Пескова.

Место проведения встречи он не назвал даже примерно, при этом, по данным агентства, она пройдет в Беловежской пуще. Первый этап переговоров прошел в Гомельской области, вблизи белорусско-украинской границы. На втором этапе группу переговорщиков, как дал понять Песков, продолжит помощник президента Владимир Мединский.

Напомним, что военная операция РФ на Украине наалась 24 февраля. Происходящее Роскомнадзор запрещает называть войной или вторжением.


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