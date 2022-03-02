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Новости 13:15

Бельский уклонился от ответов о детях в подвалах Украины и сокрытии данных по погибшим солдатам

фото ЗакС политика Бельский уклонился от ответов о детях в подвалах Украины и сокрытии данных по погибшим солдатам

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в ответ на просьбу корреспондентки ЗАКС.Ру прокомментировать фото сидящих в подвалах украинских детей вспомнил о фейках. Сначала председатель городского парламента напомнил, что уже высказывался в связи со спецоперацией на Украине вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым о поддержке решения президента. А для оценки ситуации ему необходимо иметь более глубокие знания и компетенции, сказал Бельский. 

Затем он заявил, что сейчас в сети распространяется много ложной информации.

- Информации достаточно много, мы видим много и фейков, и другой различной информации. Здесь нужно понимать, принятие тех или иных решений руководителями государств… Мы их выбирали, голосовали за них, исходя из того, что они могут принимать в том числе и такие решения, и решение принято, - сказал Бельский.

Корреспондент издания "Коммерсант-СПб" поинтересовался у спикера, как тот относится к сокрытию информации о погибших на Украине российских солдатах. Бельский на это снова повторил, что не обладает необходимыми компетенцией и информацией. Спикер выразил уверенность, что рано или поздно Минобороны начнет давать эту информацию: "Надо просто дождаться".

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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