Депутаты от "Яблока" предложили ЗакСу попросить Путина прекратить военную операцию

Депутаты Законодательного собрания от "Яблока" Александр Шишлов и Борис Вишневский сообщили журналистам, что внесли в парламент постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе (есть в распоряжении издания) отмечается, что боевые действия привели уже к "многочисленным человеческим жертвам". Также в обращении сказано, что военные действия в соседней стране не отвечают потребностям и ожиданиям российского и украинского народа.

"Действия Российской Федерации на территории Украины фактически являются войной, которая может из локальной превратиться в европейскую и даже мировую. Такого развития событий нельзя допустить", - следует из документа.

В обращении президента просят прекратить военную операцию на Украине и начать переговоры, отвести войска в места постоянной дислокации и провести обмен пленными по принципу "всех на всех". Также в документе предлагается провести полную амнистию всех, кто получил административное наказание за антивоенные протесты.

Выступая перед журналистами "яблочники" сообщили, что получили уже десятки обращений от жителей города с просьбой посодействовать прекращению "спецоперации". Депутаты отметили, что против военных действий высказывается не только их партия и избиратели, но и другие россияне.

Также Вишневский и Шишлов пришли на заседание ЗакСа со значками "Нет войне". На них изображен голубь с ветвью в клюве.

София Саттарова