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Новости 14:09

РБК: Центробанк запретил нерезидентам РФ отправлять деньги в 43 страны

фото ЗакС политика РБК: Центробанк запретил нерезидентам РФ отправлять деньги в 43 страны

Центробанк, как пишет РБК, выпустил распоряжение, по которому банки лишаются права осуществлять денежные переводы из России жителям 43 стран, утвердивших против России новые санкции. Запрет предполагает, что у отправителей средств не открыто счетов внутри самой РФ. Он касается и юридических лиц. Действие запрета рассчитано на весь март.

Издание, ознакомившееся с документом, пишет, что его подлинность подтвердили два источника и что ЦБ уже разослал письмо кредитным организациям.

Новое ограничение вводится и для нерезидентов из остальных стран: им запрещается отправлять в страны, не вводившие санкции против России, более чем 5 тысяч долларов в месяц. Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что в данном случае речь идет преимущественно о трудовых мигрантах, отправляющих деньги на родину посредством систем переводов.


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