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Новости 14:47

Евросоюз отключил от системы SWIFT банки ВТБ, "Россия" и "Открытие"

фото ЗакС политика Евросоюз отключил от системы SWIFT банки ВТБ, "Россия" и "Открытие"

Российские банки, попавшие под новые международные санкции, решением руководства Евросоюза отключили от платежной системы SWIFT. Речь идет о банках ВТБ, ВЭБ, "Открытие", "Россия", Совкомбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. На соответствующий документ ЕС обратил внимание "Коммерсант".

Отключение от глобальной платежной системы стало новым актом экономических санкций, которые получила Россия после введения войск на территорию Украины 24 февраля. Происходящее на Украине журналистам запрещают называть войной, предпочитая термин "спецоперация".

Под санкции Евросоюза ранее впервые попали президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.


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