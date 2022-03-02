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Замглавы МИД заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО

фото ЗакС политика Замглавы МИД заявил об угрозе прямого столкновения с НАТО

В существующей реальности сохраняется угроза прямого столкновения России и НАТО, высказался 2 марта замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко. В то же время Россия выступает за политические меры решения вопросов с альянсом, заявил дипломат.

"Риски, разумеется, возникают, — цитирует заявление Грушко "Интерфакс". — И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений [Украине], все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов". При этом замглавы МИД уточнил, что заявления НАТО об отсутствии недружественных планов или намерений свидетельствуют о том, что "осталось еще, по крайней мере, какое-то здравомыслие, которое присутствует в натовских действиях".

В целом Москва выступает за политические, а не военные методы разрешения споров с НАТО, заявил Грушко. При этом, уточнил он, в случае невозможности заключения договоренностей Россия оставляет за собой право принимать те меры, которые будут признаны необходимыми.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания от "Яблока" внесли постановление об обращении к Владимиру Путину с требованием прекращения "специальной военной операции" на Украине.


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