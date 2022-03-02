У Гостиного двора возобновились задержания

Вечером в среду, 2 марта, петербуржцы снова стали собираться у Гостиного двора. По наблюдениям корреспондента ЗАКС.Ру на этом участке Невского проспекта находится около 100-150 человек.

На данный момент задержано уже более 30 человек. Двое попыталась встать в пикеты с плакатами на антивоенную тему. Полицейские препроводили их в автозак. У большинства задержанных никаких плакатов при себе не было.

Увели полицейские из толпы и пожилую художницу Елену Осипову. У нее были два плаката, посвященные недопустимости применения ядерного оружия. Осипову не стали отправлять в автозак, ее препроводили в легковой автомобиль полиции.









Полиция предупреждает собравшихся на Невском проспекте о том, что мероприятие не было согласовано с властями города.

Силовики уже шестой вечер подряд проводят задержания выходящих на антивоенные акции граждан. Первая такая несанкционированная акция состоялась 24 февраля, в день, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Обновление 19:44: Среди задержанных оказался и мужчина, у которого на листе была написана буква Z. Эту букву в последнее время используют как знак поддержки военной спецоперации России на Украине.

Сергей Еремеев