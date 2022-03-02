Активист МО "Светлановское" заявил, что жена мундепа якобы опрыскала его перцовым балончиком

Гражданский активист из МО "Светлановское" Борис Романов сообщил ЗАКС.Ру, что супруга одного из муниципальных депутатов Александра Милехина Светлана Иличенкова якобы распылила ему в лицо перцовый баллончик в помещении муниципалитета. Произошло это после несостоявшегося заседания совета, заявил Романов.

- Я сегодня пришел на заседание совета, чтобы делать трансляцию. И на меня напала жена депутата Милехина Светлана Иличенкова, залила перцовым балончиком, - утверждает активист.

Он вел прямую трансляцию заседания в группе "ВКонтакте" "Соседи Светлановского". На видеозаписи видно, как Иличенкова и Романов переругиваются. После этого происходит потасовка, во время которой женщина протягивает руку в сторону лица активиста и слышен звук опрыскивания. Романов начинает кашлять, а Иличенкова произносит:

- [Неразборчиво] пшикнуть тебя, тварь такая.

Романов сообщил ЗАКС.Ру, что вызвал полицию и скорую. Прибывшие на место врачи дали активисту, по его словам, капли для глаз. Сейчас он фиксирует ожоги уха и глаз в медучреждениях, сообщи Романов. Он уточнил, что намерен писать заявление в полицию на Иличенкову.

Глава муниципалитета Янина Евстафьева заявила изданию, что во время конфликта находилась в другом конце зала и происходящего не видела. Она добавила, что у Романова якобы регулярно происходят конфликты с людьми. По словам главы МО, активист выясняет отношения не только с депутатами от "Единой России", но и представителями других политических и неполитических движений.

Евстафьева добавила, что в другом конце кабинета во время конфликта общалась с депутатом Милехиным по рабочим вопросам. Он в разговоре с ЗАКС.Ру также заявил, что самого инцидента не видел и что не знает подробностей произошедшего.

Фото: Скриншот видеотрансляции "Соседи Светлановского"