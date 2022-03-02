Депутаты МО "Смольнинское" отправили антивоенное обращение Путину и депутатам Госдумы

На традиционное собрание совета муниципального совета МО "Смольнинское" 2 марта пришло около ста человек. В повестке у мундепов было два вопроса. Оба были посвящены отправке обращения о прекращении "специальной военной операции" на территории Украины. На собрании пристутствовало десять депутатов. В коллективном обращении мундепов к президенту Владимиру Путину военную спецоперацию назвали "внезапной и ничем не мотивированной" агрессией против Украины, формальным поводом которой стала защита народа Донецкой и Луганской народных республик.

"Из-за ваших исторических фантазий под удар поставлены судьбы тысяч российских военных и миллионов граждан Украины. Уже сейчас международному авторитету Российской Федерации нанесен непоправимый удар. Мир, без преувеличения, оказался на пороге третьей мировой войны", - говорится в обращении депутатов.

Они потребовали от президента остановить военные действия и уйти в отставку. Также депутаты единогласно поддержали обращение депутата Дианы Серой к депутатам Государственной думы. Как и в другом обращении, она потребовала остановить "спецоперацию". Она также призвала амнистировать всех задержанных на мирных акциях.

"... вся страна смотрит на вас и именно в ваших силах прекратить огонь и вернуть российские войска домой. Сейчас ваши действия могут спасти жизни множества людей, помогут избежать дальнейшей изоляции России и ненависти между братскими народами", - говорится в заявлении Серой.

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат Никита Юферев сказал, что, как и другие, поддержал обращение Серой, но не согласен с мягкой формулировкой. Он уверен, что обозначение происходящего на Украине как "специальной военной операции" не является верным. Формулировку, которую он считает уместной, Роскомнадзор запрещает использовать в СМИ. Серая пояснила, что не поддержала обращение депутатов, поскольку не хочет использовать резкие высказывания.

К зданию МО "Смольнинское" 2 марта пришло около ста местных жителей. Некоторые из них рассказали ЗАКС.Ру, что решили посетить собрание мундепов, поскольку хотят поддержать все возможные форматы протеста. Некоторые признались, что уже привлекались к административной ответственности за посещение митингов и решили не идти к Гостиному двору, чтобы не рисковать.

Впрочем, еще до начала заседания возле муниципалитета дежурили несколько автозаков. За ходом мероприятия следили силовики. Задерживать никого не стали, позволив покинуть собрание самостоятельно.





Напомним, муниципалам МО "Смольнинское" приходится проводить заседания совета на крыльце здания муниципалитета. Глава округа Григорий Ранков не пускает депутатов внутрь и игнорирует собрания депутатов. На заседание 2 марта он также решил не приходить.

Константин Леньков