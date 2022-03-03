В ОБСЕ сообщили о гибели сотрудницы при обстреле в Харькове

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марина Фенина погибла в Харькове, сообщили в ОБСЕ.

"Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, мужчин и детей", - говорится в заявлении.

Соболезнования близким погибшей выразили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

Фото: OSCE