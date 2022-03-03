Компания Spotify закрыла свой российский офис через месяц после "приземления" в РФ

Администрация популярного музыкального приложения Spotify объявила о закрытии своего представительства в Москве, передает агентство Reuters. Действия российских войск на Украине, продолжающиеся как минимум с 24 февраля и преподносимые руководством РФ как "спецоперация по демилитаризации и денацификации", владельцы сервиса воспринимают как "неспровоцированные". Московский офис Spotify закрывается на неопределенный срок.

Примечательно, что музыкальный сервис, позволяющий формировать пользователям свою персональную фонотеку, был одним из первых компаний, полностью выполнивших условия так называемого российского "закона о приземлении", вступившего в силу с Нового года. Закон обязывает зарубежные IT-компании с не менее чем полумиллионной аудиторией зарегистрировать кабинет на сайте Роскомнадзора, открыть форму обратной связи с российскими клиентами, оперативно удалять запрещенную в РФ информацию и, наконец, открыть представительство. Все эти условия были исполнены Spotify в начале февраля.

Отметим, что спецоперацию РФ на Украине крайне негативно восприняли в руководстве многих IT-компаний, среди которых выделяются Apple и Google.