Неизвестные вывесили плакат "Нет войне" на Суворовском проспекте

Утром 3 марта на Суворовском проспекте появилась антивоенная агитация. Неизвестные наклеили на информационный стенд два постера с пацифистскими лозунгами.

На одном плакате изображен разрушенный город с надписью "Нет войне", а на втором указан список ключевых событий в современной истории России. Там упоминается переизбрание на третий президентский срок Владимира Путина, присоединение Крыма и повышение пенсионного возраста. После отметки "Да не будет доллар по 100" следующей строкой идет "Россия сейчас здесь".

Авторы баннера предполагают, что в дальнейшем страну ждет всеобщая мобилизация, дефолт, а также угроза ядерной войны.

Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине с целью "демилитаризации и денацификации". Страны Запада отреагировали на это решение санкциями. На заседании Генеральной ассамблеи ООН действия России в соседней стране поддержали только Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея. Со дня начала "спецоперации" в крупных городах России проходят антивоенные митинги. По данным правозащитников, за все дни этих акций по всей стране за неделю задержали более шести тысяч человек.