ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:30

Неизвестные вывесили плакат "Нет войне" на Суворовском проспекте

фото ЗакС политика Неизвестные вывесили плакат "Нет войне" на Суворовском проспекте

Утром 3 марта на Суворовском проспекте появилась антивоенная агитация. Неизвестные наклеили на информационный стенд два постера с пацифистскими лозунгами. 

На одном плакате изображен разрушенный город с надписью "Нет войне", а на втором указан список ключевых событий в современной истории России. Там упоминается переизбрание на третий президентский срок Владимира Путина, присоединение Крыма и повышение пенсионного возраста. После отметки "Да не будет доллар по 100" следующей строкой идет "Россия сейчас здесь". 

Авторы баннера предполагают, что в дальнейшем страну ждет всеобщая мобилизация, дефолт, а также угроза ядерной войны.  

Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции" на Украине с целью "демилитаризации и денацификации". Страны Запада отреагировали на это решение санкциями. На заседании Генеральной ассамблеи ООН действия России в соседней стране поддержали только Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея. Со дня начала "спецоперации" в крупных городах России проходят антивоенные митинги. По данным правозащитников, за все дни этих акций по всей стране за неделю задержали более шести тысяч человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама