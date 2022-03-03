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Новости 11:34

Канадское правительство включило Беглова в санкционный список

фото ЗакС политика Канадское правительство включило Беглова в санкционный список

Санкционный список, утвержденный властями Канады против россиян в связи с началом военной операции на Украине, пополнился фигурой петербургского губернатора Александра Беглова. На это обратило внимание городское издание "Бумага", изучившее сайт канадского правительства.

Беглов идет 511-м в списке, состоящим из 1996 фамилий. В него включены и белорусские должностные лица, включая президента Александра Лукашенко, годами "ходящего" под различными западными санкциями. На странице сайта, где размещен перечень пораженных в правах россиян и белорусов, указывается, что в последний раз он обновлялся 28 февраля.

Напомним, что РФ, чье руководство решило "демилитаризовать и денацифицировать" Украину, ввела на ее территорию войска 24 февраля, после чего запрещает называть происходящее войной или вторжением.


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