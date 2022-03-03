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Новости 13:02

Возле Витебского вокзала создадут зеленую зону отдыха

фото ЗакС политика Возле Витебского вокзала создадут зеленую зону отдыха

В течение нынешнего года неухоженный участок земли за Витебским вокзалом, примыкающий к улице Введенского канала, превратят в благоустроенную территорию, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Местность опустела после того, как в прошлом году ее освободили от точек незаконной торговли.

"Теперь здесь появится зона отдыха. Очень важно, что проект благоустройства разработан с учетом пожеланий петербуржцев", - отметил губернатор Александр Беглов.

Ожидается, что вход в общественную рекреацию будет находиться возле касс вокзала и что ее доминантой станет центральная аллея. Выделяться также будет арт-объект, представляющий собой часы с 11 циферблатами, который покажет точное время в различных уголках России. Наконец, территорию обещают оживить различными зелеными насаждениями и светильниками, а новые скамейки будут иметь "железнодорожное" оформление.


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