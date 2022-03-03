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Новости 13:41

Дерипаска — о последствиях военной "спецоперации": Берем кризис 98-го и умножаем на три

фото ЗакС политика Дерипаска — о последствиях военной "спецоперации": Берем кризис 98-го и умножаем на три

Один из богатейших российских бизнесменов Олег Дерипаска, выступая перед красноярской аудиторией, представил свое видение российско-украинского конфликта и возможных последствий "спецоперации по демилитаризации и денацификации", которую РФ ведет на Украине. По его мнению, уже можно говорить о новом "железном занавесе", разделившем Россию и Запад из-за ее действий на территории соседнего государства. 

"Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать на пальцах руки. <...> Берем кризис 98-го и умножаем на три", - приводит его слова местное издание Ngs24.

Ранее совладелец "Русала" уже давал понять в своем Telegram-канале, что он выступает против военных действий на территории Украины, начавшихся 24 февраля и уже породивших беспрецедентные западные санкции. Эту позицию разделяет и другой отечественный миллиардер, Михаил Фридман.

Из российского чиновничества с критикой российской спецоперации пока наиболее заметным образом выступили сенатор Людмила Нарусова и замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская.


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