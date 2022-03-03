Эрмитаж в Амстердаме разорвал отношения с Россией

Руководство Эрмитажа-Амстердам выпустило 3 марта извещение о разрыве связей с российской стороной. Подобное решение продиктовано спецоперацией России на территории Украины, говорится в сообщении музея.

"Долгое время Эрмитаж-Амстердам дистанцировался от политических событий в путинской России, — извещает нидерландское учреждение культуры. — В конце концов, политика фокусируется на современности, пока мы сосредоточены на художественных ценностях и событиях, которые распространяются на века".

Однако сохранять подобное положение дел теперь стало невозможно, заявили в музее. Руководство Эрмитажа-Амстердам приняло решение разорвать контакты с Государственным Эрмитажем в Петербурге.

Нидерландские музейщики отдельно отметили, что их сотрудничество с петербургскими коллегами было гармоничным, различия во мнениях преодолевались, а результатом взаимоотношений становились красивые и посещаемые выставки.

По сообщению музея, конфликт на Украине "разрушил всё" и положил конец 30-летней истории сотрудничества. "У Эрмитажа-Амстердам нет иного выхода. Как и все остальные, мы надеемся на мир. А также и на изменения в будущем России, которые позволят возобновить контакты с Эрмитажем-Петербург", — резюмируют авторы.

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