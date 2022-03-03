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Новости 17:51

Депутаты ЛДПР внесли законопроект об отправке в Донбасс задержанных на протестных акциях

фото ЗакС политика Депутаты ЛДПР внесли законопроект об отправке в Донбасс задержанных на протестных акциях

Представители фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой 3 марта внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается отправлять на военную службу в Донбасс привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях "против использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".

В пояснительной записке законотворцы заявили, что в России есть граждане, которые не согласны с проведением военной операции в соседней стране и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения.

"Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных Республик", - написали Нилов и Луговой. 

Они предложили считать закон вступившим в силу сразу после его подписания.


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