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Новости 18:27

График работы транспорта изменится в Петербурге на ближайшие дни

фото ЗакС политика График работы транспорта изменится в Петербурге на ближайшие дни

С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт будет ходить по измененному графику, сообщили в петербургском комитете по транспорту.

В пятницу, 4 марта, наземный общественный транспорт будет курсировать по графику будних дней. По такому же графику он будет работать и в субботу, 5 марта. Что же касается 6, 7 и 8 марта, то в эти дни транспорт перейдет на режим выходных дней.

По графику выходных дней метрополитен будет работать 6, 7 и 8 марта.

Пригородные поезда будут ходить 4 марта по графику четверга, 5 марта по графику пятницы, 6 и 7 марта по графику субботы, а 8 марта — по графику воскресенья.


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