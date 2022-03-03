График работы транспорта изменится в Петербурге на ближайшие дни

С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт будет ходить по измененному графику, сообщили в петербургском комитете по транспорту.

В пятницу, 4 марта, наземный общественный транспорт будет курсировать по графику будних дней. По такому же графику он будет работать и в субботу, 5 марта. Что же касается 6, 7 и 8 марта, то в эти дни транспорт перейдет на режим выходных дней.

По графику выходных дней метрополитен будет работать 6, 7 и 8 марта.

Пригородные поезда будут ходить 4 марта по графику четверга, 5 марта по графику пятницы, 6 и 7 марта по графику субботы, а 8 марта — по графику воскресенья.