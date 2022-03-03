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Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы о мире с просьбой ниспровергнуть планы иноплеменников, "брани хотящих и на Святую Русь ополчающихся"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы о мире с просьбой ниспровергнуть планы иноплеменников, "брани хотящих и на Святую Русь ополчающихся"

Патриарх Московский и Всея Руси утвердил 3 марта текст молитвы о восстановлении мира, которую будут читать во всех храмах РПЦ, сообщается на сайте Патриархии. Текст разослан руководителям всех епархий.

Написанная на церковнославянском языке молитва содержит упоминание о народах, крещенных князем Владимиром, и просьбу утвердить в их сердцах дух братолюбия и мира. "Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни", — говорится в молитве дальше.

Кроме того, молитва содержит просьбы наставить власти "ко всякому благу", укрепить воинов в христианских заповедях, дать жилье лишенным крова, напитать голодных и исцелить больных.

Ранее стало известно об обращении представителей РПЦ с просьбой остановить так называемую спецоперацию на Украине. К настоящему моменту подписи под обращением поставили 272 священника и дьякона.

Фото: pixabay


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