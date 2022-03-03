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Новости 20:22

Путин присудил звание "Героя России" погибшему на Украине Гаджимагомедову

фото ЗакС политика Путин присудил звание "Героя России" погибшему на Украине Гаджимагомедову

Глава России Владимир Путин 3 марта заявил, что присуждает звание "Героя России" старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Звание он получает посмертно после отправки на военную операцию на Украине, добавил президент.

- Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания "Героя России". <...> В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя, - рассказал Путин. 

По его словам, Гаджимагомедов пошел на такой шаг, потому что понимал, что имеет дело с "неонацистами, которые издеваются над пленными". Путин добавил, что в такие моменты хочет считать себя лакцем по национальности, каковым был и новый "Герой России".

Напомним, Гаджимагомедов - первый российский солдат, о смерти которого на Украине стало известно. Всего на Украине погибло 498 российских солдат, по данным Минобороны. Военную операцию в соседней стране Путин объявил ранним утром 24 февраля.

София Саттарова


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