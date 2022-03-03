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Путин: Мы воюем именно с неонацистами

фото ЗакС политика Путин: Мы воюем именно с неонацистами

Президент России Владимир Путин 3 марта высказался о "специальной военной операции" на Украине. Трансляция обращения шла на телеканале "Россия 24". Глава государства вновь заявил, что Россия пришла на Украину бороться с неонацистами. 

- То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом, - утверждает Путин. 

Он заявил, что противники размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов. Путин рассказал, что якобы в населенных пунктах Донбасса украинские солдаты сгоняли жителей жилых многоквартиных домов на средние этажи. На нижнем этаже противники выбивали окна со стенами и устанавливали тяжелую военную технику, а на верхних - расставляли пулеметы и снайперов, сказал президент России. 

По его словам, часть украинцев запугали, часть - "оболванены националистической пропагандой", а часть - сама выбрала путь бандеровцев. Путин также заявил, что противники якобы "взяли в заложники" иностранных граждан и не дают им выйти на безопасную территорию по специальным коридорам, организованным российской стороной. "Националисты" отправляют иностранцев через Львов в Польшу - "то есть проехать через всю зону боевых действий", сказал Путин.


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