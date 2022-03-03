Среди задержанных на антивоенной акции в Петербурге оказался  депутат МО №15 Самусев

К девяти час вечера 3 марта полиция расчистила от участников антивоенной акции территорию у Гостиного двора.

По данным "ОВД-Инфо"*, по состоянию на 21:00 в Петербурге было задержано как минимум 118 человек. Среди отправленных в автозак оказался муниципальный депутат МО "№15" Сергей Самусев ("Яблоко"). Он сообщил ЗАКС.Ру, что его везут в 17-й отдел полиции (Калининский район).

По словам корреспондента ЗАКС.Ру, часто в автозак уводили людей, которые не имели при себе плакатов и не выкрикивали никаких лозунгов. Забирали силовики и граждан, которые просто сидели у метро на скамейке. Были замечены и случаи применения грубой силы со стороны полицейских по отношению к задержанным.













Не согласованные с властями города акции протеста против военных действий на Украине проходили в Петербурге каждый вечер, начиная с 24 февраля. В тот день президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в соседнем государстве.

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