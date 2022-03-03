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Новости 3 марта, 23:06

США ввели санкции против Пескова, Пригожина и Усманова

фото ЗакС политика США ввели санкции против Пескова, Пригожина и Усманова

Соединенные Штаты Америки 3 марта объявили о новых санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.  В список попали 19 бизнесменов и чиновников, 47 членов их семей и связанных с ними компаний.

Так, под санкциями оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ограничительные меры коснутся также петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, Бориса и Аркадия Ротенбергов, основателя USM Алишера Усманова, главу "Транснефти" Николая Токарева и других.

"Мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц", - сообщается также в заявлении Белого дома. 

Кроме того, США накладывают ограничения на ряд изданий, где, по мнению представителей американских властей, якобы могла публиковаться "дезинформация": Фонд стратегической культуры, портал "Одна Родина", "Ритм Евразии", журнал "Камертон", SouthFront, агентство "Инфорос",  New Eastern Outlook ("Новое восточное обозрение"), Oriental Review, сайт United World International. В санкционный список попали также и физические лица, связанные с этими изданиями. 

Напомним, страны Запада начали вводить санкции против России в качестве ответа на начало специальной военной операции РФ на Украине. Ограничения наложены на ряд российских банков, на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, на Центробанк, Минфин и госкорпорации. 


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