Письмо о минировании с требованием вывода войск с Украины нарушило работу петербургских судов

На почту Городского, Кроштадтского и Смольнинского районных судов Петербурга пришло письмо, содержащее информацию о минировании этих зданий, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В электронном письме автор представился 14-летним противником спецоперации на Украине по имени Александр Вранчан и потребовал ее остановить. Он также оставил ссылку на свой аккаунт "ВКонтакте" для обратной связи, добавив, что его мать злоупотребляет спиртным и что в психиатрической клинике ему будет жить комфортнее, чем с ней.

Смольнинский районный суд из-за угрозы взрыва утром 4 марта решили эвакуировать.

Напомним, что российская спецоперация на Украине стартовала утром 24 февраля и повлекла за собой беспрецедентные санкции со стороны западных государств и компаний. Целью боевых действий, которые запрещается называть войной, в Кремле называют "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны.