Торговлю в России приостанавливают Intel и Swarovski

Еще несколько зарубежных компаний объявили о сворачивании своей деятельности в России из-за военных действий РФ на Украине. Об этом, в частности, объявил ювелирный бренд Swarovski.

"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона", - выдает сайт компании при попытке заказать что-либо с территории России.

Кроме того, о своем отказе от поставок техники в Россию и Белоруссию объявили через свои пресс-службы производители IT-"железа" AMD и Intel. Наконец, со своим заявлением выступил и производитель электроники Panasonic, остановивший торговые операции с Россией.

"Panasonic Group очень обеспокоена нынешней ситуацией в Украине. Мы хотели бы выразить наши глубокие соболезнования всем пострадавшим. Мы надеемся, что мир как можно скорее вернется к миру и безопасности", - говорится в нем.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ на Украине западные компании массово отказываются иметь дело с Россией. Накануне закрытие мебельных магазинов IKEA в обеих столицах создало огромные очереди из покупателей.