ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:59

Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы

фото ЗакС политика Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы

Авиакомпания S7 отменяет все перелеты по международным направлениям начиная с субботы 5 марта, включая даже рейсы в страны СНГ. Подчеркивается, что это решение вынужденное и связано с санкционными ограничениями последних дней.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров", - говорится также на сайте организации.

Отметим, что часть санкций, введенных США и Евросоюзом после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, напрямую связана с авиаперелетами россиян. Для самолетов российских авиалиний закрыли небо все страны Евросоюза, кроме Сербии. "Аэрофлот" и его "дочка" "Победа" пообещали автоматически вернуть деньги клиентам за все билеты на отмененные рейсы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама