Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы

Авиакомпания S7 отменяет все перелеты по международным направлениям начиная с субботы 5 марта, включая даже рейсы в страны СНГ. Подчеркивается, что это решение вынужденное и связано с санкционными ограничениями последних дней.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров", - говорится также на сайте организации.

Отметим, что часть санкций, введенных США и Евросоюзом после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, напрямую связана с авиаперелетами россиян. Для самолетов российских авиалиний закрыли небо все страны Евросоюза, кроме Сербии. "Аэрофлот" и его "дочка" "Победа" пообещали автоматически вернуть деньги клиентам за все билеты на отмененные рейсы.