Microsoft заявила о приостановке продаж в России

Американская компания Microsoft заявила 4 марта о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России. Такое решение вызвано продолжающейся "специальной военной операцией" на Украине, говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге Microsoft.

"Мы заявляем об отмене всех новых продаж продуктов и сервисов Microsoft на территории России, — говорится в заявлении компании. — Мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, Евросоюза и Великобритании, и мы останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России согласно решениям этих правительств о санкциях".

"Подобно всему остальному миру, мы находимся в ужасе, возмущены и опечалены идущими из Украины новостями", — также сообщается в блоге Microsoft.

Ранее о прекращении всех операций в России заявила компания Oracle, признанная вторым по выручке производителем программного обеспечения в мире.

Фото: pixabay