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Новости 18:28

В Петербурге появились Батенинская площадь и улица Меркурьева

фото ЗакС политика В Петербурге появились Батенинская площадь и улица Меркурьева

Безымянные улицы и площади в Петербурге получили новые названия, сообщила 4 марта администрация губернатора Александра Беглова. Это произошло согласно решениям Топонимической комиссии города.

Так, во Фрунзенском районе безымянный проезд между Южным шоссе и проспектом Славы получил название Маневрового, проезд между Маневровым и проспектом Славы стал Григоровским. Кроме того, были определены границы Складского проезда от Карпатской улицы до проспекта Девятого Января, из-за чего ожидается проведение переадресации объектов.

В Выборгском районе на перекрестке Диагональной улицы с улицей Грибалевой появилась Батенинская площадь. Участок 4-го Верхнего переулка в Парголово назвали улицей Меркурьева в честь народного артиста СССР Василия Меркурьева.

"Наименование Карьерной улицы (Торфяное, поселок Парголово) аннулируется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. Границы улицы Вологдина устанавливаются от реки Старожиловки до Заречной улицы", — рассказали в Смольном.


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