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Новости 20:04

Московская полиция задержала экс-мундепа Галямину

фото ЗакС политика Московская полиция задержала экс-мундепа Галямину

Бывший муниципальный депутат московского Тимирязевского района Юлия Галямина задержана в Москве, сообщил вечером 4 марта "Интерфакс". Оппозиционерку доставили в ОВД "Аэропорт", где оставили на ночь до суда.

Согласно записи, появившейся позже в Twitter Галяминой, судебное заседание предположительно состоится 5 марта. Задержание произошло в пяти минутах от дома оппозиционерки, сообщается в посте.

"Вменяют якобы призывы к митингу", — говорится в твите на странице бывшего депутата.

В декабре 2020 года Тверской районный суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условно за повторное нарушение порядка проведения митинга. Причиной этого послужило участие мундепа в акции против поправок к Конституции, состоявшейся в июле 2020 года.


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