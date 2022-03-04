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Новости 20:24

Минкульт разрешил полную заполняемость театров и музеев

фото ЗакС политика Минкульт разрешил полную заполняемость театров и музеев

Министерство культуры ослабило коронавирусные ограничения в подведомственных театрах и музеях. Согласно приказу главы ведомства Ольги Любимовой, отныне в помещениях разрешена стопроцентная заполняемость, причем QR-коды у посетителей спрашивать не будут.

В то же время сохраняются требования о соблюдении масочного режима, дезинфекции помещений и поверхностей. Также остается обязательной термометрия сотрудников.

Ранее в учреждениях Минкульта была разрешена заполняемость залов до 70%. При этом посетители были обязаны демонстрировать QR-коды.

Фото: pixabay


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