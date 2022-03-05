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Торговые сети смогут ограничивать продажу товаров в одни руки

фото ЗакС политика Торговые сети смогут ограничивать продажу товаров в одни руки

Крупные ретейлеры попросили разрешения на установку лимитов на продажу социально значимых продуктов питания, сообщил Минпромторг ночью 5 марта. Необходимость подобной меры обосновывается борьбой с перекупщиками.

Речь идет о социально значимых товарах, наценка на которые ограничена 5 % в соответствии с договоренностями торговых сетей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС. "В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи", — утверждает Минпромторг.

В рамках борьбы со спекулянтами ретейлеры попросили разрешить им, "руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки". Минпромторг и Минсельхоз поддержали такую инициативу. Перечень продуктов торговые сети определят самостоятельно, утверждают в Минпромторге.

Ранее РБК сообщил, что в некоторых магазинах сети "Ашан" запретили продавать в одни руки более 10 кг сахара, 10 бутылок растительного масла, 10 упаковок бакалейных изделий, 3 кг соли и пяти упаковок муки по 2 кг каждая. В сети установление запрета объяснили стремлением избежать пустых полок.

Фото: pixabay


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