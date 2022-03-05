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Открытие "Театральной" перенесли на 2026 год

фото ЗакС политика Открытие "Театральной" перенесли на 2026 год

Согласно сообщению комитета по развитию транспортной инфраструктуры, открытие станции метро "Театральная" перенесено с 2025 на 2026 год. Как сообщил "КП" - Петербург", в КРТИ перенос объяснили недовольством горожан из-за предполагаемого расположения выходов из подземки.

Всего планировалось обустройство двух выходов из "Театральной": подземный, к автостоянке у Мариинского театра, и обычный, на месте Дома быта у перекрестка Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов. Однако обустройство подземного выхода вызвало опасения о возможности обрушения зданий консерватории и Мариинского театра, а участок на месте Дома быта городу следовало бы выкупить для ведения работ.

В настоящее время изыскания мест для обустройства выходов продолжаются. Как пишет издание со ссылкой на экспертов, велика вероятность, что какое-то время после своего открытия станция будет работать исключительно на транзит поездов по оранжевой линии без возможности подняться на поверхность.

"Вероятность того, что "Театральная" откроется "в конструкциях", но не будет принимать пассажиров, очень велика. Как долго это продлится, пока трудно сказать, — признал инженер и исследователь метрополитена Дмитрий Графов. — В городской практике уже были похожие ситуации, когда станция начинала работу без выхода на поверхность – так было, в частности, на "Спасской", которую открыли в 2009-м, а собственный выход появился только спустя четыре года".

Изначально "Театральную" планировали открыть в 2012 году. С тех пор дата неоднократно переносилась.


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