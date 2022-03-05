Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на прежнем уровне

За прошедшие сутки в Петербурге выявлен 3 481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил 5 марта федеральный оперштаб. Это не намного больше статистики за 4 марта — накануне было зафиксировано 3 422 случаев ковида.

За сутки в городе выздоровели 9 922 человека, госпитализированы 232 пациента. От COVID-19 за этот же период скончался 61 петербуржец.

Всего, согласно официальным данным, с начала пандемии ковид был обнаружен у более чем 1,4 миллиона горожан, выздоровели 1,3 миллиона, скончались 32 229 человек.

В целом по России за сутки выявили 86 769 новых случаев заболевания, выздоровели 155 725 человек. Госпитализированы 9 295 больных, скончались 750 пациентов.